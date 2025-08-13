Sarıkamış’ta 50. Kurt Takibi Yapıldı

SARIKAMIŞ’TA YÜRÜTÜLEN PROJE HAKKINDA

Sarıkamış’ta gerçekleştirilen “Büyük Memeliler İzleme Projesi” çerçevesinde kurtların uydu vericilerle takibi devam ediyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü izniyle KuzeyDoğa Derneği tarafından uygulanan projede, Koç ve Utah üniversitelerinden Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, Zagreb Üniversitesi’nden Prof. Dr. Josip Kusak ve uzman biyolog Emrah Çoban liderlik ediyor.

KURTLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ VERİLER ELDE EDİLDİ

Yaklaşık 14 yıldır yürütülen arazi çalışmaları sayesinde kurtların hareketleri, yaşam alanları ve davranışlarına dair değerli bilgiler toplandı. Bu yıl ayrıca, verici takılan 50’nci kurt da izleme sürecine dahil oldu. KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, 2011’de başlayan sürecin beklenenden çok daha ileriye taşındığını vurguladı ve “50’nci kurdumuza ulaştık. Başlangıçta bu kadar yol kat edebileceğimizi düşünmüyorduk.” şeklinde ifade etti.

KURT TAKİBİNDE AVRUPA’DA ÖNE ÇIKIYORUZ

Çoban, elde edilen bilgilerin bilimsel çalışmalar ve koruma planlaması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Şu anda Avrupa ülkeleri arasında en fazla kurt takip eden ülkelerden biri olduklarını ifade eden Çoban, bu durumun Türkiye’deki bilimsel çalışmalardaki başarının bir göstergesi olduğunu aktardı. “Büyük sürüleri gözlemliyoruz; geçmişte en kalabalık grup 10 bireyden oluşuyordu. Bu yıl verici taktığımız bir sürüde yaz ortasında bile 5 kurt tespit ettik.” dedi.

YAŞAM ALANLARINI VE HABİTLERİ İZLEMEK GEREKEN BİR KONU

Fotokapanlar, uydu takip cihazları ve arazide yapılan gözlemlerle kurtların yaşam alanlarını izlediklerini aktaran Çoban, hayvanların bıraktığı izler ve dışkıların da analiz edildiğini belirtti. Çarpıcı bulgulardan biri, ikinci yakalanan bir kurdun bir yıl içinde 5 bin kilometrekarelik bir alanı kullanması oldu. Çoban, “Koruma alanlarını planlarken bu tür veriler hayati önem taşıyor. Böylece hayvanlara daha fazla güvenli yaşam alanı sağlayabiliriz.” ifadelerini kullandı.