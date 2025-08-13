Sarıkamış’ta Kurtların Takibi Devam Ediyor

SARIKAMIŞ’TA KURTLARIN TAKİBİ DEVAM EDİYOR

Sarıkamış’ta devam eden “Büyük Memeliler İzleme Projesi” çerçevesinde kurtların uydu vericileri ile takibi sürüyor. Bu proje, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün izniyle KuzeyDoğa Derneği tarafından yürütülüyor. Projeye liderlik eden isimler arasında Koç ve Utah üniversitelerinden Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, Zagreb Üniversitesi’nden Prof. Dr. Josip Kusak ve uzman biyolog Emrah Çoban bulunuyor.

KURDA VERİCİ TAKILIMI 50. KEZ GERÇEKLEŞİYOR

Yaklaşık 14 yıl süren arazi çalışmaları sonucunda kurtların hareketleri, yaşam alanları ve davranışları hakkında önemli veriler elde ediliyor. Bu yıl, verici takılan 50’nci kurt takibe alındı. KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, 2011 yılında başlayan çalışmaların beklentilerin üzerine çıktığını vurguladı ve “50’nci kurdumuza ulaştık. Başlangıçta bu kadar yol kat edebileceğimizi düşünmüyorduk” şeklinde konuştu.

Çoban, elde edilen verilerin hem bilimsel araştırmalar hem de koruma planları açısından önemli olduğunu belirtti. “Şu anda Avrupa ülkeleri arasında en fazla kurt takip eden ülkelerden biriyiz. Bu, ülkemizdeki bilimsel çalışmaların başarısını gösteriyor” dedi. Geçmişte en fazla 10 bireyden oluşan büyük sürüleri gözlemleyebildiklerini, bu yıl verici taktıkları bir sürüde yaz ortasında bile 5 kurt tespit ettiklerini aktardı.

KURTLARIN YAŞAM ALANLARI İZLENİYOR

Çoban, fotokapanlar, uydu takip cihazları ve doğa gözlemleri ile kurtların yaşam alanlarının izlenmekte olduğunu söyledi. Hayvanların bıraktığı izlerin ve dışkıların da analiz edildiğini ekledi.

KORUMA PLANI İÇİN DEĞERLİ VERİLER ELDE EDİLDİ

Çoban, dikkat çekici bulgulardan birinin, ikinci yakalanan bir kurdun bir yıl içinde 5 bin kilometrekarelik bir alanı kullanması olduğunu belirtti. “Koruma alanlarını planlarken bu tür veriler hayati önem taşıyor. Böylece hayvanlara daha güvenli yaşam alanları sağlayabilirsiniz” ifadelerini kullandı.