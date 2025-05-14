Sarıkamış Yine Bembeyaz Kaldı

SAĞANAK YAĞIŞTAN KAR YAĞIŞINA GEÇİŞ

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, gün boyunca aralıklarla etkili olan sağanak yağış, akşam saatlerinde beklenmedik bir şekilde kar yağışına dönüştü. Mayıs ortasında yaşanan bu ani hava değişimi, özellikle yüksek alanlarda yoğun bir şekilde hissedildi.

HANDERE GEÇİDİ’NDEN GELEN KAR HABERİ

İlçeye yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan 2 bin 368 metre rakımlı Handere Geçidi’nde, kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Kar yağışı, bölgenin doğal görünümünü hızla değiştirerek; sarıçam ormanları, dağ çiçekleri ve yeşeren bitkilerin kısa sürede beyaz bir örtüyle kaplanmasına neden oldu.

BESİCİLERİN ZOR DURUMU

Merada hayvanlarını otlatan besiciler, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle hayvanlarını hızla köylerine geri götürmek zorunda kaldı. Handere köyünde yaşayanlar baharı beklerken kendilerini kış koşulları içinde buldular. Benzer manzaralar Kars merkezine bağlı, 2 bin 344 metre rakımlı Boğatepe Geçidi’nde de gözlemlendi. Bu geçitteki çiçekler kar altında kalırken, doğa adeta bir kez daha kış uykusuna girdi.