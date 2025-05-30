Şarkıcı Şimal Hayatını Kaybetti!

ŞİMAL’IN SAĞLIK SORUNLARI VE KRİTİK DURUMU

2022 yılında meme kanserini yenen şarkıcı Şimal, ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle bir ameliyat geçirmişti. Ancak, hastalığının yeniden nüksettiğini belirtmişti. Dün akşam saatlerinde, Şimal’in eşi Necati Arıcı, “Durumu kritik” diyerek ünlü sanatçının sağlık durumundaki olumsuz gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.

ÜZÜCÜ HABER GELDİ

Kısa bir süre sonra, Şimal’den acı bir haber geldi. Necati Arıcı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda eşinin vefat ettiğini duyurdu. Arıcı, “Eşim Şimal Gülen hakkı rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi, Kuşadası’nda defnedilecektir. Helallik için yer bilgisi verilecektir” ifadelerini kullandı.