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Şarkıcı Şimal Hayatını Kaybetti

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ŞİMAL’DEN ACILI HABER

2022 yılında meme kanserini yenen şarkıcı Şimal, ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle bir ameliyat geçirmişti. Bu sürecin ardından hastalığının yeniden nüksettiğini duyurmasıyla herkes endişeli günler geçirdi.

DURUMUNUN KRİTİK OLDUĞU AÇIKLANDI

Şimal’in eşi Necati Arıcı, dün akşam saatlerinde ünlü sanatçının sağlık durumunun kötüye gittiğini belirterek, “Durumu kritik” ifadesini kullandı. Bu açıklamanın ardından acı bir haber geldi. Necati Arıcı, eşinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

CENAZE İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Necati Arıcı, Şimal’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Eşim Şimal Gülen hakkı rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi, Kuşadası’nda defnedilecektir. Helallik için yer bilgisi verilecektir” diyerek cenazeye ilişkin detayları duyurdu.

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