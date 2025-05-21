Satışı Durduruldu, Raflardan Toplanıyor!

SAĞLIK RİSKİ TAŞIYAN ÜRÜNLER AÇIKLANDI

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden sağlık açısından risk taşıyan yeni ürünleri kamuoyuna duyurdu. Piyasa gözetimi ve denetimi çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu, belirli bir oyuncak türünün sağlık açısından tehlike oluşturduğuna dair tespitler yapıldı. Yapılan analizlerin ardından bu ürünün hem satışının durdurulması hem de raflardan kaldırılması karara bağlandı.

GÜVENSİZ ÜRÜNLER HAKKINDA DÜZENLİ DUYURU

Ticaret Bakanlığı, tespit edilen güvensiz ürünleri sürekli olarak Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi vasıtasıyla açıklamaya devam ediyor. Bu sistem, tüketicileri riskli ürünlerle ilgili bilgilendirmeyi ve güvenli alışveriş ortamı yaratmayı amaçlıyor. Yetkililer, vatandaşlara çocukları için oyuncak alırken ürünlerin güvenlik standartlarına uygunluklarının kontrol edilmesi gerektiği konusunda çağrıda bulunuyor.