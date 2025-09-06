Savaş Bakanlığı Dönemi Başladı

TRUMP’IN YENİ İSMİ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı olarak bilinen Pentagon’un yeni adını ‘Savaş Bakanlığı’ olarak değiştirdi. Bakanlığın yeni adı hakkında açıklamalarda bulunan Trump, “Bence bu isim, özellikle de dünyanın şu anki durumu göz önüne alındığında çok daha uygun. Dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz. Dünyanın en iyi ekipmanına sahibiz. En iyi ekipman üreticilerine sahibiz. Açık ara, rekabet edebilecek kimse yok. Ve bununla ve diğer birçok şeyle birlikte, Patriots’ın en iyisi olduğunu görüyorsunuz. Ordunun her unsurunda, açık ara en iyisini yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ANLAMINI PAYLAŞTI

Trump, bu isim değişikliğinin özellikle bir ‘zafer mesajı’ ve güç gönderdiğini de vurguladı. Artık ABD Savunma Bakanı, resmi yazışmalarda ve törenlerde “Savaş Bakanı” unvanını kullanacak. Donald Trump ve ekibi, “Savunma” kelimesinin fazla pasif bir algı oluşturduğunu belirtirken, “Savaş” kelimesinin “daha güçlü bir imaj verdiğini” savunuyor. Beyaz Saray ise bu değişikliği, ABD’nin tarih boyunca “Savaş Bakanlığı” adı altında kazandığı zaferlere bir atıf olarak değerlendiriyor.

TARİHİ ARKA PLANI VE KONGRE ONAYI

ABD’de 1789’dan 1947’ye kadar bir “Savaş Bakanlığı” mevcutken, II. Dünya Savaşı sonrasında kurum yeniden yapılanmış ve 1949’da günümüzdeki adıyla Savunma Bakanlığı olmuştur. Bir bakanlığın resmi adının kalıcı olarak değişmesi için Kongre onayı gerektirdiğinden, Trump’ın kararnamesinin yalnızca “ikincil kullanım” için geçerli olacağını belirtmek gerekiyor.

PENTAGON İSMİ DEVAM EDİYOR

ABD Savunma Bakanlığı, genel olarak büyük yerleşkesine atfen Pentagon adıyla da anılıyor. Bu isim kullanımı ise devam edecek.