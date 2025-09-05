Savaş Bakanlığı Dönemi Başladı

ABD’NİN BAKANLIK İSMİ DEĞİŞİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı’nın ismini ‘Savaş Bakanlığı’ olarak değiştirdi. Bakanlığın yeni adı hakkında konuşan Trump, “Bence bu isim, özellikle de dünyanın şu anki durumu göz önüne alındığında çok daha uygun. Dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz. Dünyanın en iyi ekipmanına sahibiz. En iyi ekipman üreticilerine sahibiz. Açık ara, rekabet edebilecek kimse yok. Ve bununla ve diğer birçok şeyle birlikte, Patriots’ın en iyisi olduğunu görüyorsunuz. Ordunun her unsurunda, açık ara en iyisini yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

İSMİN YENİ GÖREVİ

Ayrıca Trump, isim değişikliğinin aynı zamanda bir ‘zafer mesajı’ ve güç gönderdiğini belirtti. Artık ABD Savunma Bakanı, resmi yazışmalarda ve törenlerde “Savaş Bakanı” unvanını kullanacak. Donald Trump ve ekibi, “Savunma” kelimesinin fazla pasif göründüğünü, “Savaş” adının ise “daha güçlü bir imaj verdiğini” savunuyor. Beyaz Saray’a göre bu değişiklik, ABD’nin tarih boyunca “Savaş Bakanlığı” adı altında kazandığı zaferlere de atıfta bulunuyor.

TARİHÇEYE DAİR NOTLAR

ABD’de 1789’dan 1947’ye kadar bir “Savaş Bakanlığı” bulunuyordu. II. Dünya Savaşı sonrasında kurum yeniden yapılandırıldı ve 1949’da bugünkü adıyla Savunma Bakanlığı oldu. Bir bakanlığın resmi adının kalıcı şekilde değişmesi için Kongre onayı gerekiyor. Dolayısıyla Trump’ın kararnamesi, yalnızca “ikincil kullanım” için geçerli olacak.

PENTAGON ADI DEVAM EDİYOR

ABD Savunma Bakanlığı’nın ismi, genel olarak dev yerleşkesine atfen Pentagon olarak da anılmaya devam edecek. Bu ismin kullanımı ise sürecek.