Savaş Süreci Türkiye İle Devam Ediyor

BARIŞ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış çabaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savaşın başlangıcından bu yana barış diplomasisi yürütüyor. Tarafların bir araya gelmesi ve ortak bir zemin bulması için Türkiye’nin her daim ev sahibi olacağını belirten Erdoğan’ın açıklamaları sonrasında, müzakereler İstanbul’da gerçekleştirildi. Dünya kamuoyunun dikkatini çeken bu görüşmelerde esir takası anlaşması elde edildi. Şimdi ise gözler Putin ile Zelensky görüşmesine yönelmiş durumda.

PUTİN İLE GÖRÜŞMEDE TÜRKİYE EV SAHİBİ OLACAK MI?

ABD Başkanı Donald Trump, Putin ile Zelensky’nin yakın zamanda bir araya gelebileceğini ifade etmişti. Bu gelişmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, barış görüşmeleri için Türkiye’yi bir kez daha gündeme getirdi. Zelensky, “Türkiye ve Körfez ülkeleri ev sahipliği yapabilir” ifadelerini kullandı.