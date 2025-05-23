Savcı, Fatma Zehra Kınık’a ceza istedi!

HAPİS CEZASI TALEBİ

İstanbul’da meydana gelen ve 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin hayatını kaybetmesine neden olan kaza ile ilgili, Kızılay’ın eski başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Olay, geçen yıl 9 Temmuz günü gerçekleşti. Fatma Zehra Kınık, Batın Barlasçeki’nin yolcu olarak bulunduğu bir motosiklete çarptı.

OLAYIN DETAYLARI

İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, cumhuriyet savcısı mütalaasını sundu. Mütalaada, sanık Fatma Zehra Kınık’ın tali yoldan ana yola girdiği esnada, Yavuz Selim Öztürk’ün kullandığı ve arkasında Batın Barlasçeki’nin bulunduğu motosiklete çarptığı belirtildi. Çarpma sonucunda motosikletin savrularak kaldırıma çıktığı ve yayalara, Muammer Kızıl ve İbrahim Ethem Üstünçelik’e çarptığı kaydedildi.

BATIN BARLASÇEKİ’NİN DURUMU

Motosiklet sürücüsü Öztürk ile yayalar yaralanırken, Batın Barlasçeki ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve burada hayatını kaybetti. Olayla ilgili yapılan trafik tespit tutanağında, Fatma Zehra Kınık’ın kural ihlali yaptığı, Yavuz Selim Öztürk’ün de hız kuralını ihlal ettiği ifade edildi. Mütalaada, Yavuz Selim Öztürk’ün kaskının takılı olmadığı, Batın Barlasçeki’nin ise kaskının bulunmadığı, her iki sürücünün de alkolsüz olduğu belirtildi.

DAVADA SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Savcı mütalaasında, sanık Fatma Zehra Kınık hakkında taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Mahkeme, taraflara mütalaaya karşı savunmalarını sunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.