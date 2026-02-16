Savcı M.Ç.K. İçin 42 Yıla Kadar Hapis Talebi

İstanbul’da, bir savcının, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde görevli bir hakimi silahla yaralaması sonucu başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, müşteki A.K. ile şüpheli M.Ç.K. arasında 2023’ün ortalarında başlayan bir duygusal ilişkinin zamanla geliştiği ancak bir süre sonra ayrıldıkları belirtildi. M.Ç.K’nın, bu ilişkinin ve yaşananların mesleki kariyerine ve sosyal yaşamına olumsuz etkileri olacağından endişe ederek, A.K’nın İstanbul’dan başka bir şehre tayin talep etmesini zorlamaya başladığı ifade edildi.

THREAT VE MOBBİNG UYGULAMALARI

İddianamede, şüphelinin müşteki A.K’yı tehdit etmek amacıyla zaman zaman adliyedeki çalışma odasına giderek ya da telefonla arayıp mesajlar atarak, silah fotoğrafları gönderdiği vurgulandı. Bu durum, müşteki üzerinde ciddi bir huzursuzluk yarattı ve güvenliğinden endişe duymasına neden oldu. M.Ç.K’nın, A.K’nın iletişim kanallarını engellemeye çalışmasına rağmen gizli numaralardan arayarak ve banka dekontlarına tehdit ifadeleri yazarak bu tehditlerini sürdürdüğü kaydedildi.

SAHTE HESAPLA YILDIRMA

Şüpheli M.Ç.K’nın, müşteki A.K’nın onurunu rencide edici sahte hesaplar üzerinden ifadeler oluşturduğu belirtildi. Bu sahte hesaplardan M.Ç.K’nın, A.K. ve ailesine ait kişisel bilgileri içeren mesajlar gönderdiği, ancak tüm bu baskı ve tehditlere rağmen A.K’nın İstanbul’dan ayrılmasını sağlayamadığı ifade edildi. İddianamede, M.Ç.K’nın 13 Ocak’ta A.K.’nin adliyedeki çalışma odasına giderek, tartışmanın ardından silahını çıkarıp A.K’nın yüzüne doğrulttuğu fakat daha sonra silahı yerine koyduğuna yer verildi.

BASKILAR VE CİNAYET TEŞEBBÜSÜ

Silahını çıkarmasının ardından, tanık Yakup Karadağ’ın A.K.’nin yardım istemesi üzerine, M.Ç.K’nın tekrar silahını çıkararak ateş ettiği belirtilen iddianamede, M.Ç.K’nın, A.K’yı hayati bir bölgeden yaraladığı ve ardından yine aynı şekilde ikinci bir atış yaptığı, ancak tanığın müdahalesiyle hedefe ulaşamadığı belirtildi. İddianamede, şüpheliye “kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs”, “cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal”, “silahla ve zincirleme şekilde tehdit”, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek” ve “ısrarlı takip” gibi suçlamalar yöneltildi. M.Ç.K’nın, 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere ağır ceza mahkemesine sevk edildi.