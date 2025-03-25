Savunma Bakanı Katz’dan Hamas’a Tehdit

İSRAİL ORDU HAREKATLARINI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını yeniden başlattı. Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların tekrar başlatılmasına dair planları onayladığını duyurdu.

KATZ, HAMAS’I TEHDİT ETTİ

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Katz’ın bu sabah Gazze Tümeni’nin bulunduğu askeri üsse yaptığı ziyarette komuta kademesi ile bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi. Bakan Katz’ın, 18 Mart’tan itibaren Gazze’ye yönelik saldırılara dair onayladığı planlar, bu toplantıda gündeme geldi. Gazze’deki tutulan tüm İsrailli esirleri evlerine getirmeyi hedeflediklerini öne süren Katz, aksi durumda Gazze’nin “topraklarını ele geçireceklerini” ifade ederek Hamas’ı ağır bedel ödemekle tehdit etti.

TOPLANTIDA SALDIRI PLANLARI GÖRÜŞÜLDÜ

İsrail’in “Güç ve Kılıç Harekatı” olarak adlandırdığı saldırıların planlarının konuşulduğu toplantıya, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Tamir Yadai, Güney Cephesi Komutanı Tümgeneral Yaniv Asor, Gazze Tümeni Komutanı Tuğgeneral Barak Hiram ve 252’nci Tümen Komutanı Tuğgeneral Yehuda Vach’ın katıldığı kaydedildi.

İŞGAL HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

İsrail ordusunun en büyük tümeni olan 36’ncı Tümen, işgalin genişletilmesi hazırlıkları çerçevesinde Güney Komutanlığı’na konuşlandırıldığı bilgisi verildi. İsrail ordusu, Hamas ile olan ateşkesi bozduktan sonra yeniden hava saldırılarına başlamış ve Gazze’yi kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru’nda kara işgaline başladığını açıklamıştı. Gazze’de ateşkesi bozarak 9 Şubat’ta çekildiği Netzarim Koridoru’nun tekrar işgalini gerçekleştiren ordunun, Filistinlilerin bazı bölgelerden göç etmesini istemesi ve nokta saldırıları düzenlediği bildirildi.

İŞGAL GÖRÜLDÜĞÜ BÖLGELERDE GENİŞLİYOR

Salahaddin Caddesi’nin kapatıldığı ve Gazze’nin kuzey-güney hattında ilerleyecek Filistinlilerin, sahildeki Raşid Caddesi üzerinden gidebileceği ifade edildi. Ayrıca, İsrail ordusunun Gazze Şeridi çevresindeki tampon bölgelerde işgalini genişlettiği, Beyt Lahiya ve Han Yunus açıklarındaki alanlarda da kara işgaline devam ettiği öğrenildi.

Ateşkes BOZULDU VE CAN KAYIPLARI ARTTI

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesi 18 Mart’ta bozarak Gazze Şeridi’ne yeniden yoğun saldırılara başlamıştı. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, saldırılarda 792 Filistinli hayatını kaybetti, 1663 Filistinli ise yaralandı.