Sayın Özel İçin Neden Korku Var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı’nın iftar programına katıldı. Burada gündemdeki önemli konularla ilgili değerlendirmeler yapan Erdoğan, dikkat çekici mesajlar verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturma ve sonrasında yaşanan sokak olaylarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i de gündeme aldı. CHP’li belediyelerde yaşanan yolsuzluklara vurgu yapan Erdoğan, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Özel’in yaptığı sokak çağrıları ve tehditleri de eleştirdi.

GÜNDEME DAİR SERT ELEŞTİRİLER

Erdoğan, “4 gündür ülkemizi kutuplaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar” diyerek, bu süreçte sokak terörünün milli iradeyi baskı altına alma çabasını da gündeme getirdi. Medya kuruluşlarını da açık bir şekilde tehdit eden muhalefete dikkat çeken Erdoğan, “Böyle bir siyaset anlayışı olur mu?! İstanbul başta olmak üzere şehirlerimizde gerilim oluşturmak için her yolu deniyorlar” ifadelerini kullandı.

CHP’NİN DURUMU VE ELEŞTİRİLER

Cumhurbaşkanı, mevcut CHP yönetiminin artık seçmen taleplerini Meclis’e taşıyan bir yapıdan, para hırsıyla hareket eden bir grup belediye soyguncusunu aklayan bir aparata dönüştüğünü söyledi. Ayrıca, laflarına ‘Atatürk’ ile başlamayı alışkanlık haline getirenlerin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisinin hırsızların eline geçtiğini belirtti.

ÖZEL’E YÖNELİK SORULAR

Erdoğan, Özgür Özel’e hitaben, “Neden korkuyorsunuz? Neden çekiniyorsunuz?” sorularını yöneltti. Panik havasının nedenini sorgulayan Erdoğan, “Ne oldu da etekleriniz tutuştu, dizleriniz titremeye başladı?” diyerek muhalefetin içinde bulunduğu durumu eleştirdi. Ayrıca, ortaya çıkan tüm sorunların sadece kendilerini değil, aynı zamanda CHP içindeki vicdan sahibi olan insanları da rahatsız ettiğini ifade etti.