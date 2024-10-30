Schnabel: Faiz İndiriminde Temkinli Olmalıyız

FAİZ İNDİRİMİNE TEMKİNLİ YAKLAŞIM

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, Frankfurt’taki konuşmasında, faiz indirimleri konusunda dikkatli ve aşamalı bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini ifade etti. Dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ancak enflasyonla mücadelenin henüz tam anlamıyla başarılı olmadığını vurgulayan Schnabel, mevcut kısıtlayıcı para politikasının aniden sona erdirilmemesi gerektiğini belirtti. 2025 yılı için beklenen büyüme hızının potansiyele yakın olduğunu söyleyen Schnabel, “Nötr faiz seviyesine yaklaşıyoruz. Para politikasının etkilerini görmek ve gelen verileri değerlendirmek için zamana ihtiyacımız var,” dedi.

ENFLASYON VE JEOPOLİTİK RİSKLER

AMB yetkilisi, hizmet enflasyonunun sabit olduğunu ve genel enflasyonda hâlâ yukarı yönlü risklerin mevcut olduğunu aktardı. Schnabel, ayrıca jeopolitik gerginlikler ile artan korumacılık politikalarının para politikası üzerinde endişe yarattığını ifade etti. Yaklaşan ABD başkanlık seçimlerinin de potansiyel riskler taşıdığını belirten Schnabel, senaryo analizleri gerçekleştirdiklerini fakat acele etme gereği hissetmediklerini söyledi.

FAİZ İNDİRİMİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR

AMB, bu yıl toplam üç kez faiz artırımı gerçekleştirdi ve ilerleyen adımlar konusunda bankada tartışmalar devam ediyor. Bankanın bazı daha yumuşak tutumlu üyeleri, daha hızlı faiz indirimi yapılması gerektiğini savunurken, daha sert görüşlü üyeler enflasyondaki yukarı yönlü sürprizler nedeniyle daha dikkatli bir yaklaşımın tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor.