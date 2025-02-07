Scholz, Trump’ın Gazze Planını Reddetti

ALMANYA BAŞBAKANI SCHOLZ, FİLİSTİNLİLERİN YERLEŞTİRİLMESİNE KARŞI

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Gazze’deki Filistinlilerin başka ülkelerdeki yerleşimine tamamen karşı olduğunu vurguladı. Cuma günü Ludwigsburg’ta gerçekleştirilen bir seçim etkinliğinde yaptığı konuşmada, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın önerisini sert bir şekilde reddetti. Scholz, “Başkan Trump’ın masaya koyduğu şey benden kesinlikle ret alıyor. Gazze nüfusunu Mısır ve Ürdün’e yeniden yerleştiremeyiz. Bu kabul edilemez.” diyerek durumu net bir şekilde ifade etti.

UCM YAPTIRIMLARI HAKKINDA GÖRÜŞLERİ

Scholz, aynı zamanda Trump’ın Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) yönelik yaptırımlar uygulama kararının da yanlış olduğunu belirtti. Almanya Başbakanı, bu tür yaptırımların dünya genelinde diktatörlerin insanları keyfi bir şekilde hedef almasını ve savaş çıkarmasını önlemekle görevli olan önemli bir kurumu tehlikeye attığını açıkladı. Scholz, “Yaptırımlar, çözüm için yanlış bir araç. Dünyadaki diktatörlerin insanları rastgele hedef almasını ve savaş çıkarmasını engellemesi gereken bir kurumu riske atıyorlar.” şeklinde düşüncelerini dile getirdi.