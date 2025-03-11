SDG ve Şam Yönetiminden Anlaşma Müjdesi

SURİYE’DE TARİHİ ANLAŞMA İMZALANDI

Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan duyuruda, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile terör örgütü PKK/YPG’nin elebaşı ‘Mazlum Kobani’ kod adlı Ferhat Abdi Şahin arasında, Suriye topraklarının birliğini vurgulayan ve bölünmeyi reddeden bir anlaşmanın imzalandığı belirtildi. Anlaşma çerçevesinde, Kürt toplumu, Suriye’nin bir parçası olarak anayasal güvenceye kavuşacak ve petrol ile gaz sahaları Suriye devletinin yönetimine geçecek. Ayrıca, Suriye’nin güvenliğine ve birliğine yönelik tüm tehditlerle mücadele edileceği ifade edildi. Suriye televizyonunun son dakika bilgisine göre, SDG petrol sahalarını bugün devredecek.

ANLAŞMANIN MADDELERİ

Anlaşma, toplamda 8 maddeden oluşuyor. Bu maddeler arasında şu hususlar yer alıyor: 1. Dini veya etnik kökenine bakılmaksızın tüm Suriyelilerin temsil ve siyasi katılım haklarının liyakate dayalı olarak sağlanması. 2. Kürt toplumunun Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olarak tanınması ve anayasal haklarının garanti altına alınması. 3. Tüm Suriye topraklarında ateşkes sağlanması. 4. Sınır geçişleri, havaalanları, petrol ve gaz sahaları dahil olmak üzere kuzeydoğu Suriye’deki tüm sivil ve askeri kurumların devlet yönetimi altında bütünleşmesi. 5. Yerinden edilmiş tüm Suriyelilerin devlet koruması altında memleketlerine geri dönmelerinin sağlanması. 6. Suriye’nin, Esed rejimi kalıntıları ve ülkenin güvenliği ile birliğine yönelik tüm tehditlerle mücadele etmeyi desteklemesi. 7. Bölünme çağrılarını, nefret söylemini ve anlaşmazlık çıkarma girişimlerini reddetmesi. 8. Uygulama komiteleri, yıl sonuna kadar anlaşmayı yürürlüğe koymak için çalışacak.

ANLAŞMA METNİNE YER VERİLDİ

Suriye Cumhurbaşkanlığı’nın X hesabından yapılan fotoğraflı paylaşımda, anlaşmanın Suriye Arap Cumhuriyeti kurumlarına entegrasyonu ile toprak birliğini öngördüğü ve bölünmeyi reddettiği alanına değinildi. Paylaşımda, imza atılan anlaşma metninde ise “Suriyelilerin, dini ve etnik kökenlerinden bağımsız olarak, liyakate dayalı şekilde siyasi süreçlere ve devlet kurumlarına katılım ve temsillerinin güvence altına alındığı” ifadesi bulundu. Ayrıca, “Kürt toplumu, Suriye devletinin asli bir bileşenidir ve Suriye devleti, vatandaşlık hakkını ve tüm anayasal haklarını garanti altına alır.” şeklinde bir madde yer aldı. Metinde, tüm Suriye topraklarında ateşkesin sağlanması ve kuzeydoğu Suriye’deki tüm sivil ve askeri kurumların, sınır kapıları, havaalanı, petrol ve gaz sahaları da dahil olmak üzere, Suriye devleti yönetimiyle bütünleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

HARİTA TEK RENK OLDU

Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan anlaşmanın şartlarının açıklanmasının ardından, Suriye haritası tamamen yeşile döndü. Artık Suriye’nin tamamı, aynı çatı altında bir araya gelen güçler tarafından yönetilecek. Bu tarihi gelişme, dünya basınında da geniş yankı buldu. Özellikle Amerikan ve İngiliz basını, Türkiye’nin terörle mücadele hareketi sonrasında yaşanan gelişmelere manşetlerinde yer verdi.

PARSALANMIŞ ÜLKEİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

İngiliz yayın kuruluşu BBC, haberi “SDG, hükümet güçleriyle bütünleşmeyi kabul etti.” manşetiyle duyurdu. Haberde, anlaşmanın parçalanmış ülkeyi birleştirme hedefi doğrultusunda atılmış önemli bir adım olduğu vurgulandı. Amerika’nın önde gelen gazetelerinden The New York Times da, Suriye’de yeni bir dönemin başladığına dikkat çekerek bu gelişmenin PKK terör örgütünün silah bırakma çağrısı ile ortaya çıktığını belirtti. Amerikan yayın kuruluşu CNN ise olayı “Tarihi anlaşma” olarak nitelendirerek, anlaşmanın yıl sonuna kadar hayata geçirileceğini aktardı.