“Seans Öncesi Bilgiler ve Gelişmeler”

REEL DÖVİZ KURUNUN TAKİBİ

Yeni günde yurt içinde, reel efektif döviz kuru, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici fiyatları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanmış “Aylık Fiyat Gelişmeleri” raporu önemle takip ediliyor. Yurt dışında ise ABD seçimlerinin yanı sıra, ABD dış ticaret ve ISM hizmet sektörü verileri dikkat çeken unsurlar arasında yer alıyor.

SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), üç bankaya faaliyet izni verdiğini duyurdu. HSBC, TCMB’nin 2025 yılına kadar faiz oranlarını değiştirmeyeceği yönündeki tahminlerini koruyor. Banka, TCMB’nin 8 Kasım’daki enflasyon raporunda tahminlerini yukarı yönlü revize edebileceğine dikkat çekiyor. Diğer taraftan, Kuzey Kore’nin Japon Denizi istikametine çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlattığı bildirildi. Pyongyang’ın bu eylemi, ABD seçimleri öncesinde Washington ve müttefiklerine gözdağı olarak değerlendiriliyor.

GÜNDEMDEKİ ÖNEMLİ TOPLANTILAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir görüşme yapacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesi üzerinde tartışmalar yapılacak (10.00). Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 40. Bakanlar Oturumu Kapanış Programı’na katılacak (13.45). Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekim ayına yönelik reel efektif döviz kuru verilerini açıklayacak (14.30). TBMM Genel Kurulu’nda ise, 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri devam edecek (15.00). Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici fiyatları verilerini yayımlayacak (16.00). Ayrıca, TCMB her enflasyon açılmasından sonra olduğu gibi “Aylık Fiyat Gelişmeleri” raporunu yayımlayacak (18.00).

İHALE VE ŞİRKET AÇIKLAMALARI

Hazine, 3 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvillerini yeniden satışa sunacak. Ayrıca, Anadolu Efes, Migros, Bizim Toptan, Aygaz, TÜPRAŞ, Ford Otomotiv ve Kalekim gibi şirketlerin mali tablolarının açıklanması bekleniyor.