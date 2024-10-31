“Seans Öncesi Bilgilerin Gözden Geçirilmesi”

EKİM AYI SONUNDA GÜNDEM

Ekim ayının son günü, yurt içinde dış ticaret, hizmet üretici fiyatları ve turizm istatistikleri gibi önemli veriler takip edilecek. Yurt dışında ise Euro Bölgesi tüketici fiyatları, ABD çekirdek PCE, kişisel gelir ve harcamalar verileri ilk planda izlenecek.

ÖNE ÇIKAN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Gelecek yıl sonu itibariyle yüzde 20’nin altında bir enflasyonu hedefliyoruz” dedi. Lübnan Başbakanı Necib Mikati ise İsrail-Hizbullah arasında ateşkes sağlanması için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, “Önümüzdeki saatler ya da günler içinde ateşkes sağlanması için elimizden geleni yapıyoruz” açıklamasında bulundu. İsrail basını, İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkes anlaşmasına dair paylaşılan taslakta, “İsrail ordusu çatışmaların sona ermesinin ardından 7 gün içinde Lübnan’ı terk edecek” ve “Lübnan ordusu sınır boyunca konuşlanacak ve Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’a ait silahlara el koyacak” ifadelerini aktardı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, ABD’nin Küba’ya uyguladığı ekonomik, ticari ve finansal ambargoya son vermesini talep eden karar tasarısını kabul etti. Japonya Merkez Bankası ise politika faiz oranını sabit tutarken, istikrarlı enflasyon ve ekonomik büyüme hedeflerine ulaşma yolunda ilerlediğini bir kez daha vurguladı.

YURT İÇİ GÜNDEM DEĞERLENDİRMESİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji Zirvesi’ne katılacak (09.30). Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayına ilişkin dış ticaret verileri ile hizmet üretici fiyatları endeksini açıklayacak (10.00). Ayrıca, TÜİK’ten yılın üçüncü çeyrek dönemine dair turizm istatistikleri duyurulacak (10.00). MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS sanayi, hizmet ve bileşik endeksleri yayımlanacak (10.00). Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eylül ayına ilişkin gelen ve giden ziyaretçi sayılarını paylaşacak (11.00). Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Balkan İş ve Yatırım Forumu’na katılacak (13.00). TCMB, Eylül ayı banka ve para istatistikleri ile kur korumalı mevduat (KKM) stok verilerini ilan edecek (14.30). Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile bir görüşme gerçekleştirecek (15.00). Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 Kasım-2025 Ocak dönemi için “İç Borçlanma Stratejisi” raporunu açıklayacak (17.00). Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak’ta Dörtlü Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılacak.