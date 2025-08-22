Seans Öncesi Bilinmesi Gerekenler

PİYASALARA ODAKLANMA

Piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole’da gerçekleştireceği konuşmaya odaklanıyor. Yurt içinde ise finansal hizmetler güven endeksi, yapı ruhsatı izinleri, yeni kurulan şirketler ve yabancı ziyaretçi sayıları yakından takip edilecek. Yurt dışında ise Almanya’nın tüketici fiyatları dikkat çekiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili beklenmedik bir şekilde, “İşgalci bir ülkeye saldırmadan bir savaşı kazanmak imkansız olmasa da çok zordur” şeklinde açıklama yaptı. Trump, ülkenin başkenti Washington’da görev yapan güvenlik güçleriyle bir araya gelerek alınan güvenlik önlemlerini değerlendirdi.

21 ülke, aralarında İngiltere ve Fransa’nın bulunduğu, ortak bir açıklama yaparak İsrail’in “E1” yerleşim planına onay vermesini kınadı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Gazze’yi ele geçirme planlarını onayladığını belirterek, “Tüm rehinelerimizin serbest bırakılması ve İsrail tarafından kabul edilebilir koşullar altında savaşın sona erdirilmesi için derhal müzakerelere başlanması talimatını verdim” dedi.