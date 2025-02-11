Seans Öncesi Bilinmesi Gerekenler

YURT İÇİNDE TAKİP EDİLECEK VERİLER

Yeni günde yurt içinde ciro endeksleri ve perakende satış rakamları dikkatle izlenecek. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayına ait ciro, ticaret satış ve perakende satış istatistiklerini açıklayacak. Saat 10.00’da yapılacak bu açıklamalar, ekonomik durumu anlamak açısından önemli bir veri kaynağı oluşturacak.

DIŞ GÜNDEMDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Yurt dışında ise ABD’den NFIB endeksi ve Brezilya’nın enflasyon rakamları öne çıkıyor. ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada çelik ve alüminyum ithalatına %25 gümrük vergisi getiren bir kararnamenin altına imza attığını duyurdu. Ayrıca, Elon Musk liderliğindeki bir grup yatırımcı, ChatGPT’nin üreticisi OpenAI’yi satın almak için 97 milyar dolardan fazla bir teklif verdiklerini açıkladı.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Filistinlilerin Gazze’ye geri dönme hakkına sahip olmayacaklarını belirtti. “Dönmeyecekler, çünkü daha iyi konutlara sahip olacaklar” ifadesinde bulundu. Ayrıca, Trump, ABD Adalet Bakanlığı’na, iş kazanmak için yabancı hükümet yetkililerine rüşvet vermekle suçlanan Amerikalıların yargılanmasını durdurma talimatı veren bir kararname imzaladı.

PARA POLİTİKASI DEĞERLENDİRMELERİ

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi üyesi Catherine Mann, iş kayıplarının tüketicileri etkilemesi nedeniyle şirketlerin bu yıl fiyatları artırmada zorlanabileceklerini savundu. Reuters anketine katılan ekonomistlerin çoğunluğu, yükselen enflasyon tehdidiyle karşı karşıya olan ABD Merkez Bankası’nın, faizleri tekrar düşürmeden önce önümüzdeki çeyreğe kadar bekleyeceğini düşünüyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ise küresel ticaret sürtüşmelerinin risk oluşturabileceğini ancak enflasyondaki gerilemenin ilerlediğini belirtti.

REKABET KURUMU VE HAZİNE AÇIKLAMALARI

Türkiye’de Rekabet Kurulu, Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturmanın Sözlü Savunma Toplantısını bugün 10.30’da gerçekleştirecek. Hazine ise 5 ay vadeli bonoyu yeniden ihraç ederken, 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.