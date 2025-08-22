Seans Öncesi Bilinmesi Gerekenler

PIYASALARDA BEKLENTİLER

Piyasalar, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole’da gerçekleştireceği konuşmaya yoğunlaşmış durumda. Ülke içinde ise finansal hizmetler güven endeksi yanı sıra yapı ruhsatı izinleri, açılan şirketlerin sayısı ve yabancı ziyaretçi sayıları yakından izlenecek. Yurt dışında ise Almanya’nın tüketici fiyatları ön planda.

TRUMP’IN BEKLENTİ DIŞI AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya Savaşı üzerine beklenmedik bir ifade kullanarak, “İşgalci bir ülkeye saldırmadan bir savaşı kazanmak imkansız olmasa da çok zordur” dedi. Trump, ülkesinin başkenti Washington’da güvenlik önlemlerini incelemek üzere görevdeki kolluk kuvvetleri personelini ziyaret etti.

ISRAİL’İN YERLEŞİM PLANI ÜZERİNE TEPKİLER

Aralarında İngiltere ve Fransa’nın da bulunduğu 21 ülke, İsrail’in “E1” yerleşim planına onay vermesini kınayan ortak bir açıklama yaptı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Gazze şehrini ele geçirme planlarını onayladığını belirterek, “Tüm rehinelerimizin serbest bırakılması ve İsrail tarafından kabul edilebilir koşullar altında savaşın sona erdirilmesi için derhal müzakerelere başlanması talimatını verdim” diye söyledi.