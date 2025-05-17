Şebeke Lüks Restoranda Gözaltına Alındı

ALTIN DİLİNLİĞİ YAPAN ŞEBEKE FAALİYETTE

İstanbul’daki Kapalıçarşı’da, çakarlı araçlar ve koruma ekipleriyle dolandırıcılık yapan bir çetenin büyük bir vurgun gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Kuyumculuk sektöründe yer alan Garabet S., beraberindeki esnaf Berk Ö.’yü, “Devlet içinde güçlü bir adam” diyerek tanıştırdığı Ömer B. ile buluşturdu.

PARASINI KAPTIRAN BİR ESNAF

Ömer B., kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Cumhurbaşkanlığı’na bağlı özel birimin yöneticisi olarak tanıttı. Korumalar, çakarlı araçlar ve lüks restoranlarda yapılan toplantılarla Berk Ö.’yü tuzağına düşürmeyi başaran Ömer B., toplamda 400 bin dolar almayı başardı. İlk olarak 100 bin, ardından da 300 bin dolar almak için onu ikna etti.

DOLANDIRICI GÖZALTINDA

Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden Berk Ö., Ömer B.’den şikayetçi oldu. Yapılan haberlere göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Nisan’da operasyonu başlattı. Ömer B., lüks bir restorana çakarlı araçlarla girdiği sırada gözaltına alındı.

BÜYÜK RAKAMLA TUTUKLANDILAR

Ömer B. ile yanındaki koruma görünümlü kişiler gözaltına alındı. Elde edilen belgeler ve dijital deliller, dolandırıcılık olayının boyutunun 100 milyon lira olduğunu gösterdi. Üzerine düşen suçlamalarla Ömer B. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ayrıca, mağdurlarını dolandırmasına yardım eden Garabet S. ile iki kişi de cezaevine gönderildi. Başsavcılık, şüphelilerin malvarlıklarına el koydu.