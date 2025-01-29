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Şebnem Schaefer: Zorbalık ve Ötekileştirme Anıları

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ŞEBNEM SCHAEFER’DEN GEÇMİŞTE YAŞADIĞI ZORBALIĞA DAİR AÇIKLAMALAR

Akran zorbalığını ele alan “Bağlantı Hatası” filminde yer alan Şebnem Schaefer, yaşadığı zorbalık deneyimlerini paylaştı. Almanya’da yetişen ve genç yaşta Türkiye’de keşfedilen oyuncu, “Almanya’da zorbalığa uğradım, Türkiye’de ötekileştirildim” şeklinde bir itirafta bulundu.

ZORBALIĞIN ETKİLERİ VE ÖTEKİLEŞTİRME

Schaefer, hem Almanya’da hem de Türkiye’de yaşadığı bu zorbalık tecrübelerinin, kişisel gelişimi üzerinde derin etkiler bıraktığını vurguladı. Özellikle, yaşadığı olayların kendisini daha güçlü bir insan haline getirdiğine inanıyor.

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