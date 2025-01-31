sec-ten-bitwise-bitcoin-ve-ethereum-etf-sine-onay

ABD MENKUL KIYMETLER VE BORSA KOMİSYONU YENİ ETF BAŞVURUSUNU ONAYLADI

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), en büyük iki kripto para birimini kapsayan yeni bir borsa yatırım fonu başvurusunun bir kısmını onayladı. Bitwise Asset Management tarafından sunulan Bitwise Bitcoin ve Ethereum ETF’si, yatırımcılara piyasa değerine göre ağırlıklandırılmış iki dijital varlığa dengeli bir şekilde maruz kalma fırsatı sunmayı hedefliyor. Fonun yapısı, doğrudan Bitcoin veya Ether bulunduran mevcut ETF’lerle benzerlik gösterecek.

TİCARET SÜRECİ İÇİN ONAY TAMAM

SEC, bu yeni ürünün ticaretine başlanması için gerekli olan genel sürecin bir adımı olarak 19b-4 formunu onayladı. Ancak Bitwise fonunun S-1 olarak bilinen bekleyen tescil başvurusu için hala bir onaya ihtiyacı bulunuyor. Bitwise, Başkan Donald Trump’ın kripto dostu yönetimini başlatan ABD başkanlık seçimlerinden sonra, geçen yılın Kasım ayında ortak fon için gerekli evrakları düzenleyicilere sundu.

Kaynak: Foreks