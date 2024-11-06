Seçim Gerginliği: Sayım Süreci Uzayabilir

SEÇİM SÜREÇLERİNE DİKKAT

Amerika Birleşik Devletleri’nde seçmenler, dün gerçekleştirilen seçimlerde 4 yıl boyunca görev yapacak başkan adaylarını belirlemek üzere sandık başına gitti. Yetkililer, sayım işleminin günler alabileceğini belirterek, Amerikalılara sabırlı olmaları konusunda çağrıda bulundu.

OYLARIN SAYIMI UZUN SÜREBİLİR

Yaklaşık 82 milyon kişi, oylarını erken kullandı. 50 eyaletteki tüm sandıklar, Türkiye Saati ile bu sabah saatlerinde kapandı. Ancak oy sayım yöntemi eyaletlere göre farklılık gösterebiliyor. Birçok eyalette, 5 Kasım’dan önce kullanılan oyların hızlı sayılması için gerekli hazırlıklar yapılsa da, özellikle yüksek nüfuslu eyaletler olan Pensilvanya ve Wisconsin’de süreç uzarsa kazananın ilan edilmesi günler sürebiliyor. 2020 seçiminde, 3 Kasım’da gerçekleştirilen seçimlerin sonucu, Demokrat aday Joe Biden’ın kazanmasıyla 7 Kasım’da netleşmişti. Ayrıca, iki aday arasında çok yakın bir oy farkı olması durumunda, partilerin itirazı üzerine yeniden sayım yapılması ihtimali de mevcut. Seçimleri kazanan aday, 20 Ocak 2025’te yemin ederek ABD’nin 47. başkanı olacak. Seçmenler ayrıca, Temsilciler Meclisi’nin tamamı olan 435 üyesi ve Senato’nun yaklaşık üçte biri olan 34 üyesini belirlemek için de oy verdi.