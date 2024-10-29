Seçim Sandıkları Yakıldı!

POLİS YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMALAR

Amerika Birleşik Devletleri’nde bazı seçim sandıklarının ateşe verildiği bildirildi. ABD’nin Oregon ve Washington eyaletlerinde meydana gelen iki yangının, birbirleriyle bağlantılı olduğu ve bu durumun seçime müdahale girişimi olarak değerlendirildiği açıklandı. Portland Polis Bürosu Şef Yardımcısı Amanda McMillan, düzenlediği basın toplantısında “Bu eylemlerin ardındaki nedenleri bilmiyoruz ancak eylemlerin hedefli ve kasıtlı olduğunu biliyoruz. Seçim sürecini etkilemeye çalışan bu eylemden endişe duyuyoruz” dedi.

YANGINLARIN NEDENLERİ

Portland Polis Bürosu Sözcüsü Mike Benner, “Memurlarımız, oy sandığına bir yangın çıkarıcı cihazın takıldığını ve yangının bunun sonucunda çıktığını belirledi” ifadesinde bulundu. Bu olayların güvenlik açısından kaygı yarattığını belirten yetkililer, önlemlerin artırılacağını vurguladı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILIYOR

Washington Valisi Jay Inslee yaptığı açıklamada, “Oy verme yerleri çevresinde 24 saat artırılmış güvenlik sağlanacak” dedi. Bu önlemler, seçim sürecinin güvenliğini sağlamak adına alındı. Yetkililer, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gerekli adımları atacaklarını dile getiriyor.