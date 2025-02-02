Seda Bakan’dan Etkinlikte Mini Elbise Şovu

ŞIK GİYİMİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Son olarak “Esas Oğlan” dizisinde şarkıcı Hadise ile birlikte yer alan Seda Bakan, katıldığı bir etkinlikte mini elbisesi ile adeta şov yaptı. 39 yaşındaki ünlü oyuncu, 2014 yılında Ali Erel ile evlenmişti. İki çocuğu olan çift, mutlu bir evlilik sürdürüyor. Yakın arkadaşı ve aynı zamanda rol arkadaşı olan Hadise ile gündemde kalan Seda Bakan, yaptığı iddialı kombin ile dikkatleri üzerine çekti.

KOMBİNİYLE ATTANILARIN MERKEZİ OLDU

Şükrü Özyıldız ve Hadise gibi isimlerle “Esas Oğlan” dizisinde rol alan Seda Bakan, son olarak bir etkinlikte dikkat çekici bir kıyafet tercih etti. Bakan, kırmızı göğüs dekolteli mini elbisesiyle göz doldurdu.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞMURU

Ünlü ismin cesur kombini, sosyal medya kullanıcılarından büyük ilgi gördü ve 38 binden fazla beğeni aldı.

Başarılı oyuncu Seda Bakan, kendisine yazan bir takipçisinin Hadise ile oynadığı diziyi kast ederek “Son projede harcattın kendini” şeklindeki yorumu beğenmesi üzerine açıklama yapmıştı. Katıldığı ödül töreninde yaptığı konuşmada Bakan, Hadise ile arasında “beğeni” krizi olmadığını, yanlışlıkla beğeni attığını belirtti.