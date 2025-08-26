Gündem

Seferihisar’da Orman Yangını Başladı

ORMAN YANGINI BÖLGEYİ TEHDİT EDİYOR

İzmir’in Seferihisar ilçesinde yangın olayı meydana geldi. Seferihisar Barajı yakınlarında belirsiz bir sebeple başlayan yangın hızla yayıldı. Yangının bildirilmesi üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler hızlıca bölgeye yönlendirildi.

MÜDAHALE İÇİN GÜÇLÜ BİR EKİP GÖREVLENDİRİLDİ

Yangına karşı 7 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 2 iş makinesi, 7 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahale ediliyor. Toplamda 182 personelin görev aldığı yangın söndürme çalışmalarında, ekipler hem havadan hem de karadan alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

ÖNEMLİ

