Seferihisar’da Orman Yangını Büyüdü

ORMAN YANGINI BAŞLADI

İzmir’in Seferihisar ilçesinde orman yangını meydana geldi. Seferihisar Barajı yakınlarında, kesin bir sebep olmadan başlayan yangın, hızlı bir şekilde genişlemeye başladı. İhbar üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler hızlıca bölgeye yönlendirildi.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangına karşı 7 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 2 iş makinesi, 7 su ikmal aracı ve 2 dozer kullanılarak müdahale ediliyor. Toplamda 182 personelin bulunduğu söndürme çalışmaları, ekiplerin havadan ve karadan alevleri kontrol altına alma çabalarıyla devam ediyor.