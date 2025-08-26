Seferihisar’da Orman Yangını Meydana Geldi

ORMAN YANGINI BÖLGEYİ ETKİLİYOR

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, Seferihisar Barajı çevresinde henüz belirlenemeyen bir neden ile orman yangını meydana geldi. Kısa zaman içerisinde büyüyen bu yangın, ciddi bir tehdit oluşturuyor. Yangının ihbar edilmesi üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bölgeye yönlendirildi.

UYDU HAVA ARAÇLARI VE EKİPLER SEFERBER OLDU

Ekipler, yangına karşı etkili bir müdahale planı oluşturdu. Yangın söndürme çalışmalarında 7 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 2 iş makinesi, 7 su ikmal aracı ve 2 dozer yer alıyor. Toplamda 182 personel, hem havadan hem de karadan alevleri kontrol altına almak için çaba sarf ediyor. Ekipler, yangının yayılmasını önleyebilmek için yoğun bir şekilde çalışıyor.