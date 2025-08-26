Gündem

Seferihisar’da Orman Yangını Meydana Geldi

seferihisar-da-orman-yangini-meydana-geldi

ORMAN YANGINI BÖLGEYİ ETKİLİYOR

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, Seferihisar Barajı çevresinde henüz belirlenemeyen bir neden ile orman yangını meydana geldi. Kısa zaman içerisinde büyüyen bu yangın, ciddi bir tehdit oluşturuyor. Yangının ihbar edilmesi üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bölgeye yönlendirildi.

UYDU HAVA ARAÇLARI VE EKİPLER SEFERBER OLDU

Ekipler, yangına karşı etkili bir müdahale planı oluşturdu. Yangın söndürme çalışmalarında 7 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 2 iş makinesi, 7 su ikmal aracı ve 2 dozer yer alıyor. Toplamda 182 personel, hem havadan hem de karadan alevleri kontrol altına almak için çaba sarf ediyor. Ekipler, yangının yayılmasını önleyebilmek için yoğun bir şekilde çalışıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Dünyanın En Yüksek Binası Oluşacak

Cidde'de inşa edilen yeni gökdelen, tamamlandığında dünya genelindeki en yüksek bina unvanını alacak. Bu proje, Körfez bölgesindeki mimari gelişimi temsil ediyor.
Dünya

Jeddah Tower, Dünyanın En Yüksek Binası

Cidde'de inşa edilen gökdelen, tamamlandığında dünya çapında en yüksek bina unvanını kazanacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.