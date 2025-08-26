Gündem

Seferihisar’da Yangın Çıktı, Ekipler Sevk Edildi

seferihisar-da-yangin-cikti-ekipler-sevk-edildi

ORMAN YANGINI ÇIKTI

İzmir’in Seferihisar ilçesinde bir orman yangını meydana geldi. Seferihisar Barajı yakınlarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başlayan yangın, kısa bir süre içinde büyüyerek zor duruma soktu. Yangın ihbarı yapıldıktan sonra bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait ekipler gönderildi.

YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Söndürme çalışmaları için 7 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 2 iş makinesi, 7 su ikmal aracı ve 2 dozer görevlendirildi. Toplamda 182 personelin bulunduğu ekipler, hem havadan hem de karadan yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba gösteriyor. Yangınla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Seferihisar’da Orman Yangını Başladı

Seferihisar'da çıkan orman yangınına 7 uçak ve 8 helikopterin yanı sıra 182 kişilik ekip müdahale ediyor. Yangınla mücadele sürüyor.
Gündem

“Terörsüz Türkiye Komisyonu 6. Kez Toplanacak”

Türkiye'nin terörsüz bir geleceği için oluşturulan komisyon, yarın altıncı toplantısını yapacak. Barolar Birliği temsilcileri de katılarak görüşlerini iletecek. Gelecek toplantıda ise 11 eski Meclis başkanı ağırlanacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.