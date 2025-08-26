Seferihisar’da Yangın Çıktı, Ekipler Sevk Edildi

ORMAN YANGINI ÇIKTI

İzmir’in Seferihisar ilçesinde bir orman yangını meydana geldi. Seferihisar Barajı yakınlarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başlayan yangın, kısa bir süre içinde büyüyerek zor duruma soktu. Yangın ihbarı yapıldıktan sonra bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait ekipler gönderildi.

YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Söndürme çalışmaları için 7 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 2 iş makinesi, 7 su ikmal aracı ve 2 dozer görevlendirildi. Toplamda 182 personelin bulunduğu ekipler, hem havadan hem de karadan yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba gösteriyor. Yangınla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.