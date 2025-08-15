Şehir Magandaları Ankara’da Dehşet Yarattı

OLAYIN GELİŞİMİ

Geçen pazar gecesi, Etlik Mahallesi Adnan Yüksel Caddesi üzerinde bir olay meydana geldi. Çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır’ın annesi ve kız kardeşi, dükkandan dönmekteyken merdivende oturan 14 yaşındaki Taha Z. ve 17 yaşındaki Samet Z. ile yol verme tartışmasına girdi. İki tarafın yakınlarının olay yerine gelmesiyle tartışma bir kavgaya dönüştü. Bu kargaşada Hakan Çakır, ağabeyi Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır bıçaklandı. Hakan Çakır olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı durumda olan baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

GÖZALTI VE TUTUKLAMALAR

Olayda yer alan Taha Z., Samet Z. ile ağabeyleri Emir Z. ve babaları Cemal Z. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba ve üç oğlu tutuklanırken, U.K. serbest bırakıldı. Tutuklanan kardeşlerin sosyal medyada uzun namlulu silahlar, tabanca, kılıç ve bıçaklar ile çektirdikleri fotoğraflar dikkat çekti.

HİSSELİ AİLE AÇIKLAMALARI

Hakan Çakır’ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Annesi Sevender Özkan Çakır, “Biz kızımla dükkandan çıktık, evimize gidiyorduk. Merdivenlerden inerken kızım yol istedi. Biri küfretmeye başladı, taciz etti. Panikledik. Hakan’ı aradık, o geldi. Oğluma ilk darbeyi vurdular, o da karşılık verdi.” dedi.

Ali D. ise Hakan Çakır’ın annesi ve kız kardeşinin merdivende oturan kardeşler tarafından taciz edildiğini iddia etti. Ali D., “Hakan geldikten sonra bunlar kaçtı fakat daha sonra bıçaklarla dükkana saldırdılar.” ifadelerini kullandı. Sözlerine devam eden Ali D., “Bu grup daha önce de benzer olaylar gerçekleştirdi. Sosyal medyada paylaşım yaparak korkusuzca davranıyorlar.” şeklinde konuştu.