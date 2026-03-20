Şehit Aileleri Ramazan Bayramı’nda Şehitlikleri Ziyaret Etti

Ramazan Bayramı, Türkiye’de neşe ile kutlanıyor ancak şehitliklerdeki ziyaretler hüzün dolu anlara sahne oluyor. Yurt genelinde aileler, arife günü ve bayram sabahında şehitlikleri ziyaret ederek, dualar ve anılarla bu özel günü geçiriyor. Ziyaretler, önceki gün başlamış olup bayram sabahında da sürdürülüyor.

BURSA’DA ŞEHTİNLİK ZİYARETİ

Bursa ilinde de şehit aileleri, Ramazan Bayramı vesilesiyle Pınarbaşı Garnizon Şehitliği’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında aileler, kabir başlarında bir araya gelerek Kur’an-ı Kerim okuyup dua ettiler. Duygusal anların yaşandığı bu etkinlikte, şehit yakınları bayramlaşmanın yanı sıra, aziz şehitlerini anarak unutmadıklarını gösterdiler.

AİLELERİN PAYLAŞTIĞI ANLAR

Ziyaret süresince şehit kabirleri çiçeklerle donatıldı ve aileler, çocukları ve sevdikleriyle birlikte şehitlikte zaman geçirdi. Bayramın birlik, beraberlik ve vefa duygusunu yansıtan bu ziyaret, anlam dolu görüntülere sahne oldu.

