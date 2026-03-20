Şehit Ailelerinden Anlamlı Bayram Ziyareti

Türkiye, Ramazan Bayramı’nı coşkuyla kutluyor. Bununla birlikte, şehitliklerde hüzün derinleşiyor. Yurt genelinde arife günü ve bayram sabahında şehitlikleri ziyaret eden aileler, duygusal anlar yaşayarak anılarını yad etti. Dün başlayan bu ziyaretler, bayram sabahında da sürdürülüyor.

BURSA’DA DA HÜZÜN HAKİMDİ

Bursa’da şehit aileleri, Ramazan Bayramı vesilesiyle Pınarbaşı Garnizon Şehitliği’ni ziyaret etti.

KUR’AN OKUNDU, DUALAR EDİLDİ

Şehitlikte bir araya gelen aileler, kabirlerin başında Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti. Duygusal anların hâkim olduğu ziyaretlerde, şehit yakınları hem bayramlaştı hem de aziz şehitlerini anmayı bir kez daha hatırladı.

AİLELER ŞEHİTLİKTE VAKİT GEÇİRDİ

Ziyaret süresince şehit kabirleri çiçeklerle donatıldı ve aileler, çocuklarıyla birlikte şehitlikte zaman geçirerek anılarını paylaştı. Bayramın birlik, beraberlik ve vefa duygusunu yansıtan bu ziyaret, anlamlı görüntülere sahne oldu.

