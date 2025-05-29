Şehit Astsubay Emre Polat, Sivas’a getirildi

SİVAS’A ŞEHİT ACISI DÜŞTÜ

Sivas’a ve tüm Türkiye’ye derin bir üzüntüyle gelen acı haber sonucu, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat, görevine sırasında yaşadığı talihsiz bir olay sebebiyle hayatını kaybetti. Ankara Haymana İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde çalışırken, yakalama kararı olan bir şüpheliyi takip eden Polat, eğimli arazide dengesini kaybedip düştü. Düşmesi sonucunda başını kayalıklara çarpan Polat, ağır yaralı halde Haymana Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve dün şehit oldu.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Ankara’daki resmi törenin ardından, Şehit Jandarma Astsubay Emre Polat’ın naaşı askeri uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na getirildi. Evlilik hayatına sahip olan ve iki çocuk babası Polat’ın cenazesi burada, Vali Yardımcısı İlhami Doğan, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Ceyhan, şehidin anne ve babası Gülsün-İsmail Polat, kardeşleri, yakınları ve askeri personelin katılımıyla karşılandı. Şehidin eşi Goncagül Polat ve çocukları Kerem ile Eylül de şehidin cenazesiyle birlikte kentte buluştu.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Şehit Polat’ın anne ve babası Gülsün ve İsmail Polat, çocuklarının cenazesini karşılarken gözyaşlarını tutamadı. Goncagül Polat, bu duygusal anlarda yakınlarına sarılarak ağladı. Şehidin çocukları ise silah arkadaşları tarafından kucağında taşındı ve bu manzara yürekleri dağladı.

HELALLİK TÖRENİ YAPILDI

Şehit Polat’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, babaevine götürülerek helallik alındı. Daha sonra, konvoyla kent merkezine getirilen Polat’ın cenazesi, aile evindeki helallik töreninin ardından Yukarı Tekke Mezarlığı’nda kılınacak namazla birlikte Garnizon Şehitliği’nde toprağa verilecek.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ankara İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli olan ve aranan bir kişinin yakalanması sırasında yaşadığı kaza sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat, 34 yaşındayken bu acı olay sonrasında memleketi Sivas’ta toprağa verildi. Şehit Polat için Ay Yıldız Camisi’nde bir cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı, öğle vakti kılınıp, Yukarı Tekke Mezarlığı Garnizon Şehitliği’nde son yolculuğuna uğurlandı.