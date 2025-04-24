Şehit Berat Mecit Day Uğurlandı

HEDEF ŞEHİT OLMAKTIR

Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, Pençe-Kilit Operasyonu sahasında görevini yürütürken teröristlerin saldırısı sonucunda ağır yaralandı. Hastanede tedavi süreci devam ederken, Berat Mecit Day’dan üzücü bir haber geldi.

TÖRENDE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerler tarafından Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi’ne taşındı. Baba Mecit, anne Hatice ve askeri kamuflaj giymiş kardeşi Saygı Elif Day ile diğer aile üyeleri burada taziyeleri kabul etti.

Berat Mecit Day’ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Maçka ilçesine bağlı Barışlı Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedildi. Törene Vali Aziz Yıldırım ile birlikte AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu ve Yılmaz Büyükaydın, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yüksel Gülay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.