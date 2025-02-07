Şehit Binbaşı Yetişen Sonuna Kadar Çatıştı

ŞEHİT PİYADE KOMANDO BİNBAŞI MURAT KEMAL YETİŞEN’İN ŞEHİTLİĞİ

Aydın’da, şehit Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen, birlikteki askerlerle teröristlerin saklandığı bir mağarayı tespit etti. Binbaşı Yetişen, mağaraya girmeden önce grup önünde yürüyordu. Aniden karanlıkta gizlenen teröristler ateş açtı ve çatışma anı başladı. Çatışmanın ilk anlarında, 51. Komando Tugay Komutanlığı’na bağlı binbaşı ve iki asker yaralandı. Ancak şehit Binbaşı, yaralanmış olmalarına rağmen diğer iki askeri yalnız bırakmadı ve dışarıdan yardım gelene kadar çatışmaya devam etti. Daha sonra mağaraya gelen birim, üç kişiyi de dışarı çıkarttı. Hastaneye kaldırılan iki askerin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alındı; ne yazık ki Binbaşı Yetişen, şehit düştü.

ŞEHİT BİNBAŞI YETİŞEN’İN CENAZE TÖRENİ

Pençe-Kilit Bölgesi’nde şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen Aydın’da toprağa verildi. Yetişen’in şehit düştüğü mağaraya girdiği, vurulmasına rağmen yaralanan askerlerini kurtarana kadar mücadele ettiği öğrenildi. Binbaşı için önceki gün, birliğinin bulunduğu Şırnak’ta askeri bir tören yapıldı. 23. Piyade Tümen Komutanlığı’ndaki törende, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu katafalka kondu, saygı duruşunda bulunuldu ve öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Orhan Örnek’in dua etmesinin ardından, şehidin cenazesi ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na taşındı. Törenin ardından Şehit Yetişen’in naaşı hava yoluyla Aydın’a yol aldı.

CENAZE TÖRENİ VE DEFİN

Hava yoluyla İzmir’e ulaşan şehit naaşı, buradan karayoluyla konvoy eşliğinde Efeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi’ndeki annesinin evine getirildi. Aile, yakınları ve vatandaşların katıldığı cenazede helallik alındı. Yapılan dua sırasında şehidin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit Binbaşı Yetişen, cenaze namazı için Efeler Bey Camii’ne götürüldü. İkindi namazını müteakip burada cenaze namazı kılındı. Törene şehidin ailesi, yakınları, devlet erkanı ve birçok vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından, şehit Binbaşı Kemer Mezarlığı’na defnedildi. Üzücü bir detay olarak, Yetişen’in, evlilik yıldönümünde şehit düştüğü, toprağa verildiği günün ise 7 yaşındaki kızı Ece Yetişen’in doğum günü olduğu belirtildi.