Şehit Polis Memuru Ogün Yürümez’e Veda

ŞEHİT ORDUNUN NAAŞI GETİRİLDİ

Şehit Ogün Yürümez’in cenazesi, Eynesil Devlet Hastanesi morgundan alınarak Şehit Şahin Abanoz Parkı’na ulaştı. Burada yapılan törene, şehidin aile üyelerinin yanı sıra Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Giresun İl Jandarma Komutanı J. Albay Özgür Özer, Giresun İl Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve birçok vatandaş katılım gösterdi.

CENAZE NAMAZI KILINDI

Törende, Giresun İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay, şehidin cenaze namazını kıldırdı. Cenaze namazının ardından şehit, ilçeye bağlı Aralık köyündeki aile kabristanına defnedildi.