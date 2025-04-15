“Şehit Tokyürek’e Veda Töreni Yapıldı”

ŞEHİT NURETTİN TOKYÜREK İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

7 Temmuz 2022’de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek için Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camisi’nde öğle namazı sonrası bir tören gerçekleştirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören sırasında bir süre omuzlarda taşındıktan sonra katafalka kondu. Yoğun kar yağışı altında yapılan törende, şehidin öz geçmişi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başsağlığı mesajı okundu. Askeri bando eşliğinde, tekbirlerle taşınan şehidin naaşı, alanda bekleyen cenaze aracına nakil edilerek Palandöken ilçesine bağlı Sığırlı Mahallesi’ne götürüldü.

NAAŞI MEZARLIĞA DEFNEDİLDİ

İkna eden tekbir ve dualarla şehidin naaşı mahalle mezarlığına defnedildi. Tokyürek’in şehit düşmeden bir gün önce kardeşi Yusuf ile cep telefonuyla yazıştığı ve son mesajının ortaya çıkması dikkat çekti. Tokyürek, mesajında kardeşinden eşi Gözde’ye iyi bakmalarını istemişti. Gözyaşlarıyla Sığırlı köyünde toprağa verilen şehit, son isteğiyle de hatırlandı.

ŞEHİDİN NAAŞINA 3 YIL SONRA ULAŞILDI

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan bir açıklamada, 14 Nisan’da Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek’in naaşına 7 Temmuz 2022’de ulaşıldığı duyuruldu. Açıklamada, “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağaraya yönelik operasyonda 7 Temmuz 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek’in aziz naaşına ulaşılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.” ifadeleri yer aldı.