Şekerli Gıdalara Düzenleme Geliyor

FRUKTOZ ORANI YÜKSEK

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara’daki medya kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı toplantıda, gazlı içeceklerdeki fruktoz oranının Avrupa’dakilere göre 4 kat daha fazla olduğunu dile getirdi. Memişoğlu, “Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde insan sağlığını tehdit eden bütün şekerli gıdalara yönelik çalışma yapacağız. Yeni yasama döneminde Meclis’te bununla ilgili mevzuat düzenlemesi olacak” dedi.

HASTANELER DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLDİ

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre Memişoğlu, Türkiye’deki hastanelerin yüzde 95’inin deprem dayanıklılığının artırıldığını ve riskli olarak belirlenen hastanelerin hemen boşaltıldığını aktardı. Ayrıca Balıkesir Sındırgı’da yeni bir hastanenin inşasının birkaç hafta içinde tamamlanacağını ve İstanbul’da 12 izolatörlü hastane inşaatının tamamlandığını belirtti. Bu tesislerin deprem müdahale üssü olarak kullanılacağı bilgisi verildi.

RANDEVU SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Bakan, göz, plastik cerrahi ve onkoloji branşları dışındaki randevu sorunlarının neredeyse tamamen çözüldüğünü vurguladı. “Şu an bir kişi istediği an randevusunu alabiliyor” ifadesini kullandı.

OKUL KANTİNLERİNDE KALİTE ARTACAK

Memişoğlu, okul kantinlerinde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Sigara kullanımına karşı özel bir kampanya başlatıldığını, “Şimdi değilse, ne zaman” sloganıyla yeni bir logo hazırlandığını ve sigara bırakma polikliniklerinin sayısının neredeyse iki katına çıkarıldığını ifade etti.