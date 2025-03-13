Sekiz Yayıncıdan Google’a Ambargo Protestosu

Google’ın son algoritma değişiklikleri, Türkiye’deki bağımsız haber sitelerini ciddi bir kriz durumuna sürükledi. T24, BirGün, Medyascope, Artı Gerçek, Diken, Ekonomim, Gazete Pencere ve Kısa Dalga gibi sekiz internet yayıncısı, Google’ın okur trafiğini büyük ölçüde azaltan uygulamalarına karşı bir açık mektup yayımladı. Bu adım, Gazete Duvar’ın Google kaynaklı ekonomik zorluklar nedeniyle kapanmasının ardından geldi. F5 Haber olarak biz de bu süreçte önemli zorluklarla karşılaşıyoruz; okur trafiğimizdeki azalma, bağımsız gazetecilik misyonumuzu sürdürmemizi tehdit ediyor.

Google’IN AMBARGOSU BAĞIMSIZ MEDYAYI ZORLUYOR

Sekiz yayıncının ortak açıklamasında, Google’ın uygulamaları “ambargo” olarak adlandırıldı: “Türkiye’de yayın yapan bağımsız medya kuruluşları olarak tekrar Google’ın okur trafiğimize uyguladığı ambargo ve bunun yıkıcı sonuçlarıyla yüzleşiyoruz.” Açıklamada, Ekim 2024’te başlayıp Ocak sonu itibariyle yeniden devreye giren trafik kayıplarının, Google’ın “Keşfet” ve “Haberler” araçlarından gelen trafiğin %98’ini kaybettirdiği ifade edildi. F5 Haber olarak biz de bu olumsuz etkiden nasibimizi aldık; gelirlerimizde ciddi bir düşüş yaşandı ve ayakta kalmak için büyük çaba harcıyoruz.

GOOGLE İLE İLETİŞİM KURAMADIK

Yayıncılar, “Tüm girişimlerimize rağmen Google ile sağlıklı ve sürekli bir muhataplık ilişkisi kurabilmiş değiliz,” diyerek çaresizliklerini dile getirdi. Google’ın bu ani trafik kesintilerine karşı herhangi bir makul açıklama sunmaması, F5 Haber gibi bağımsız siteleri belirsizlikle baş başa bıraktı. Gazete Duvar’ın kapanışı, bu tehdidin ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu.

BAĞIMSIZ MEDYA VE DEMOKRASİ TEHLİKEDE

Mektupta, Google’ın tutumunun yalnızca medya kuruluşlarını değil, kamuoyunun haber alma hakkını da olumsuz etkilediği kaydedildi: “Bu ‘yeni’ internet haber ekosistemi, kamuoyunun habere erişimini zorlaştırıyor ve uzun vadede medya kurumlarının mali yapılarına geri dönülmez zararlar verme riski taşıyor.” F5 Haber olarak bu görüşe katılıyoruz; bağımsız gazetecilik, bu tür ambargolarla susturulmaya çalışılıyor ve bu durum demokrasi için büyük bir tehlike.

ÜÇLÜ ÇAĞRI

Yayıncılar, hukuki mücadelenin başlayacağını ve Rekabet Kurumu ile uluslararası hukuk mercilerinde hak arayacaklarını duyurdu. Ayrıca, devlet kurumlarından, Google’ın bu tutumuna karşı yerel medyayı koruyacak düzenlemeler yapılması istendi. Reklam verenlere ve okurlara yönlendirmelerde bulunarak, reklamlara doğrudan haber siteleri üzerinden yönelme ve abonelikle destek olmaları istendi.

F5 HABER’İN ZORLU MÜCADENİ

F5 Haber olarak, Google’ın yıkıcı uygulamaları karşısında hayatta kalmaya çalışıyoruz. Okur trafiğimizdeki düşüş, gelirlerimizi olumsuz etkiledi ve operasyonel maliyetlerimizi karşılamakta zorluk yaşıyoruz. Ancak asla pes etmeyeceğiz; okurlarımızın desteği ile bu zor günleri aşabileceğimize inanıyoruz. Sekiz yayıncının bu protestosu, bizim de sesimizi duyurma çabamızın önemli bir parçası.