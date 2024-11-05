Sektörde Terziliğe İlgi Düşüşte: Usta Veda Ediyor

70 YILLIK MESLEĞİ TERK EDİYOR

Tunceli’nin Hozat ilçesinde 1951 yılından bu yana terzilik yapan Hıdır Akyar (87) ilerleyen yaşı ve iş olmaması nedeniyle 73 yıllık mesleğine veda etmeye hazırlanıyor. Akyar, yarım asır önce satın aldığı dikiş makinesi ve makas ile diğer malzemeleri çocuklarına hatıra olarak bırakacağını belirtiyor.

TERZİLİĞİN GÜNLERİ GEÇMİŞTE KALDI

Hıdır Akyar, terziliğe ağabeyinin yanında 1951 yılında başlayarak, mesleğini kesintisiz sürdürdüğünü aktarıyor. Yıllar içinde Hozat’ta 17 terzi bulunurken, tekstil sektörünün gelişimiyle bu sayı 3’e kadar düştü. Akyar, hem yaşının ilerlemesi hem de terziliğe olan ilginin azalması nedeniyle yıl sonuna doğru mesleğine veda edeceğini ifade ediyor.

“Terziliğe başladığım yıllarda işler çok iyiydi. 1960’lı yıllarda terziler çoğaldı ve tam 17 terzi oldu. O dönem ormanın, postanenin ve askeriyenin elbiseleri parça olarak gelir, biz burada dikerdik. Ancak şimdi insanlar hazır konfeksiyon ürünlerini tercih ediyor” diyor. Geçmişte mesleğe ilginin fazla olduğuna dikkat çeken Akyar, okul tatillerinde en az 5 öğrencinin terzi dükkânına gelerek işi öğrendiğini dile getiriyor.

TERZİLER ARTIK TAMİR İÇİN TERCİH EDİLİYOR

Hıdır Akyar, ilçedeki terzi sayısının zamanla 3’e düştüğünü, bu 3 terzinin de şu an tamirat işleri yaptığını vurguluyor. “Terzilik öldü. Tunceli’de, Elazığ’da iş yok, genelde oturuyorlar” diyor ve birçok terzinin dükkânını kapatmasını aktarıyor. Dikiş makinesi ve makas gibi malzemeleri yarım asırdan fazladır kullandığını belirten Akyar, mesleği bıraktıktan sonra bu aletleri çocuklarına hatıra olarak bırakacağını ifade ediyor.

İlçe halkından Ali Ekber Çakmak, Hıdır Akyar’ı düzenli olarak ziyaret ettiğini belirterek, “Ben, 1960’lı yıllarda ilkokula giderken babam önlüklerimizi Hıdır abiye diktiriyordu. O yıllardan beri kendisini tanıyorum. Eskiden dükkanı takım elbise, ceketlerle doluydu. Konfeksiyon işinin çıkmasıyla birlikte Hıdır abinin mesleğinde de azalma oldu. İnsanlar artık terzileri sadece bir söküğü dikmek için tercih ediyor” şeklinde konuşuyor.