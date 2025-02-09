Selçuk Bayraktar’dan Kızılelma Testi Paylaşımı

Türkiye’nin Yerli Savaş Uçağı Bayraktar Kızılelma Motor Testi

Türkiye’nin yerli ve milli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma’nın motor testi başarıyla gerçekleşiyor. BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bu önemli anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıyor. Türkiye’nin bu insansız savaş uçağı, radardan gizlenebilme ve havadan havaya füze atabilme yetenekleri ile öne çıkıyor.

BAYKAR Başkanı Selçuk Bayraktar’ın Paylaşımları

Bayraktar Kızılelma’nın test süreci devam ediyor. Selçuk Bayraktar, Kızılelma PT-3 motor çalıştırma testinin görüntülerini de sosyal medya hesaplarından yayınlıyor. Bu gelişmeler, yerli savunma sanayinin başarısını bir kez daha gözler önüne seriyor.