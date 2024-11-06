Selçuk İnan: Namağlup Seriyi Sürecekler

TEKNİK DİREKTÖR İNAN’IN AÇIKLAMALARI

Gaziantep FK’nın teknik direktörü Selçuk İnan, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacakları maçı kazanarak 4 maçlık yenilmezlik serilerini uzatmak istediklerini belirtiyor. Kulüp tesislerinde, antrenmandan önce basın mensuplarına açıklama yapan İnan, Hatayspor maçının kendileri için önemli olduğunu ve maç sonucunu galibiyetle bitirmek istediklerini ifade ediyor.

Selçuk İnan, ligdeki son 4 karşılaşmaları boyunca yenilgi yaşamadıklarını hatırlatıyor. Bu süreçteki performansları, takımlarının moral ve motivasyonunu artırmış durumda. İnan, “Son maçlarımızda aldığımız iyi sonuçların, önümüzdeki maçlara nasıl yansıyacağını hep beraber göreceğiz” sözleriyle takımın devam eden başarısını vurguluyor.

Bu karşılaşma, Gaziantep FK için sezonun kritik dönüm noktalarından biri olarak dikkat çekiyor ve başarı hedeflerini pekiştirecek önemli bir fırsat sunuyor.