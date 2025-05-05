Selçuk Tengioğlu Ceza Alacak mı?

FİZİKSEL SALDIRI OLDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninden çıkışında bir fiziki saldırıya uğradı. Saldırganın Selçuk Tengioğlu olduğu belirlendi. Tengioğlu, 2004 yılında iki çocuğunu öldürme suçuyla 16 yıl hapis yatmış, 2020 yılında şartlı salıverme ile serbest kalmıştı. Bu durum, şartlı salıverme uygulamasını sorgulatırken, NTV’ye konuşan avukat Rezan Epözdemir, “Sosyologlar, pedagoglar, psikologlar bununla ilgili bilimsel bir değerlendirme yapmalı. Biz de otomatik olarak adli, idari olaya karışmadı, cezaevinde suç işlemedi. ‘Hemen bu durumdan faydalansın’ diyoruz. Bu doğru bir yaklaşım değil.” dedi.

HAPİS CEZASI BEKLENİYOR

Epözdemir, “Tengioğlu, hem Özgür Özel’e saldırısından ceza alacak, hem de daha önce işlediği suçlar nedeniyle kalan hapis cezasını çekmek üzere cezaevine geri dönecek.” şeklinde konuştu. Türk Ceza Kanunu’nda yer alan kasten yaralama suçunun uygulanabileceğini belirten Epözdemir, “CMK 100. madde değişti, yaralamalarda iki yılın altında bile kalsa tutuklama tedbirine hükmedilebiliyor. Burada 4 aydan bir yıla kadar hapis cezası söz konusu.” dedi. Denetim süresi içinde yeni bir suç işlediği için Tengioğlu’nun hem bu suçtan hem de şartlı salıverme kararının geri alınması nedeniyle cezaevine döneceği vurgulandı.

SALDIRI SONRASI GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Cenaze töreninin ardından yaşanan saldırının ardından korumalar, Özgür Özel’i güvenli bir şekilde araçlarına götürdü. Saldırgan Selçuk Tengioğlu gözaltına alındı ve olay sonrası arbede yaşandı. Çeşitli kişiler, bu duruma tepki gösterdi. Özel, saldırının planlı olduğunu düşündüğünü, son zamanlarda tehditler aldığını ifade etti. Tengioğlu ise ifadesinde, “Önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak vermediler. CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda sinirlerime hakim olamadım.” şeklinde ifade verdi.