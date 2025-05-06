“Selçuk Tengioğlu’na 8 Dakika Tutuklama”

3 MAYIS 2025’TE DÜZENLENEN ANMA TÖRENİ

3 Mayıs 2025 tarihinde yaşamını yitiren Sırrı Süreyya Önder için pazar günü Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir anma töreni gerçekleştirildi. Törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, etkinliğin ardından Selçuk Tengioğlu’nun saldırısına uğradı. Olay sonrasında, polis ekipleri hızla müdahale ederek saldırgan Selçuk Tengioğlu’nu gözaltına aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tengioğlu hakkında kasten yaralama suçuyla tutuklama talebinde bulunmak üzere mahkemeye sevk edilmesi kararı aldı.

HIZLI TUTUKLAMA KARARI

Mahkemeye sevk edilen Selçuk Tengioğlu, hakim karşısına çıktıktan yalnızca 8 dakika sonra tutuklandı. Bu hızlı karar, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Yetkililer, saldırının planlı olup olmadığına dair detaylı bir inceleme başlattı. Tengioğlu’nun banka hesapları ve bağlantıları titizlikle araştırılıyor.

GEÇMİŞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Saldırgan Tengioğlu’nun geçmişi de dikkat çekti. 2004 yılında iki çocuğunu öldürdüğü ve 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2020’de şartlı tahliye ile serbest bırakıldığı bilgisi gündeme geldi. Hukukçular, yeni suçunun yanı sıra şartlı tahliye koşullarını ihlal ettiği için tekrar cezaevine geri döneceğini ifade ediyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Savcılık, saldırının arkasında herhangi bir maddi menfaat olup olmadığı konusunda incelemelerini sürdürüyor. Tengioğlu’na ait banka hesapları ve bağlantılarıyla ilgili araştırmalar devam ediyor. Yetkililer, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü ve saldırının motivasyonunun netleşmesi için ek delil toplandığını aktardı.