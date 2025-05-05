Selçuk Tengioğlu, Özgür Özel’e Ceza Alacak

ÖZGÜR ÖZEL’E YAPILAN SALDIRI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninden çıkarken bir fiziki saldırıya maruz kaldı. Saldırıyı gerçekleştiren Selçuk Tengioğlu’nun, 2004 yılında iki çocuğunu öldürme suçuyla 16 yıl cezaevinde kaldığı ve 2020’de şartlı salıverme ile serbest kaldığı belirlendi. Tengioğlu’nun suç geçmişi, şartlı salıvermenin gözden geçirilmesi gerekliliğini gündeme getirirken, avukat Rezan Epözdemir, “Sosyologlar, pedagoglar, psikologlar bununla ilgili bilimsel bir değerlendirme yapmalı. Bu duranın adli, idari olaya karışmadı, cezaevinde suç işlemedi. ‘Hemen bu durumdan faydalansın’ diyoruz. Bu doğru bir yaklaşım değil.” ifadesini kullandı.

Epözdemir, “Tengioğlu, hem Özgür Özel’e saldırısından ceza alacak, hem de daha önce işlediği suçlar nedeniyle kalan hapis cezasını çekmek üzere cezaevine geri dönecek.” açıklamasında bulundu. Türk Ceza Kanunu’nun (CMK) 86. maddesinde kasten yaralama ile ilgili hükümlere değinen Epözdemir, “CMK 100. madde değişti, yaralamalarda iki yılın altında bile kalsa tutuklama tedbirine hükmedilebiliyor. Burada da 4 aydan bir yıla kadar bir hapis söz konusu. Denetim süresi içinde yeni bir suç işlediği için cezasını yatacak ve şartlı salıverme kararı geri alınacak.” dedi.

SAĞLANAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cenaze töreninden çıkarken korumalarının yardımıyla güvenli bir şekilde uzaklaştırıldı. Saldırgan Selçuk Tengioğlu ise gözaltına alındı. Saldırı sonrasında bir arbede yaşanırken, güvenlik görevlileri duruma müdahale etti. Özel, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, son dönemlerde tehditler aldıklarını ve bu saldırının planlı bir eylem olduğunu düşündüğünü belirtti. Saldırgan Tengioğlu ise, “Önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak vermediler. CHP’nin sokağa gençleri çağırması ile ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda sinirlerime hakim olamadım.” şeklinde ifade verdi.