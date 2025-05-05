Selçuk Tengioğlu, Özgür Özel’e Saldıracak

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’E YAPILAN SALDIRI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen cenaze töreninden çıkarken bir fiziki saldırıya maruz kaldı. Saldırıyı gerçekleştiren Selçuk Tengioğlu’nun 2004 yılında iki çocuğunu öldürme suçundan 16 yıl cezaevinde kaldığı ve 2020 yılında şartlı salıvermeden yararlanarak serbest kaldığı öğrenildi. Tengioğlu’nun işlediği suç, şartlı salıverme uygulamasını tartışılır hale getirirken, avukat Rezan Epözdemir NTV’ye yaptığı açıklamada, “Sosyologlar, pedagoglar, psikologlar bununla ilgili bilimsel bir değerlendirme yapmalı. Biz de otomatik olarak adli, idari olaya karışmadı, cezaevinde suç işlemedi. ‘Hemen bu durumdan faydalansın’ diyoruz. Bu doğru bir yaklaşım değil.” dedi.

SALDIRGANIN CEZASI

Epözdemir, “Tengioğlu, hem Özgür Özel’e saldırısından ceza alacak, hem de daha önce işlediği suçlar nedeniyle kalan hapis cezasını çekmek üzere cezaevine geri dönecek.” ifadelerini kullandı. Epözdemir, Türk Ceza Kanunu’nun 86. maddesinde yer alan kasten yaralama suçunun geçerli olacağını ve “CMK 100. madde değişti yaralamalarda iki yılın altında bile kalsa tutuklama tedbirine hükmedilebiliyor. Burada da 4 aydan bir yıla kadar bir hapis cezası söz konusu.” şeklinde konuştu. Ayrıca, denetim süresi içinde yeni bir suç işlediği için Tengioğlu’nun hem bu suçtan cezasını çekeceğini hem de şartlı salıverme kararının geri alınarak, önceki suçtan kalan cezasını tamamlamak üzere cezaevine döneceğini belirtti.

OLAYIN DETAYLARI

Özgür Özel, cenaze töreninden çıkarken fiziki saldırıya uğradı. Korumaların yardımıyla uzaklaştırılan Özel, saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun gözaltına alındığı bilgisi aktarıldı. Saldırı sonrası arbede yaşandı, bir grup duruma tepki gösterirken güvenlik görevlileri durumu kontrol altına almaya çalıştı. CHP Genel Başkanı, korumalarının açtığı koridorla araca götürüldü. Saldırıdan sonra Özel, son zamanlarda tehditler aldıklarını ve saldırının planlı olduğunu düşündüğünü ifade etti. Saldırgan Tengioğlu ise ifadesinde, “Önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak vermediler. CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda sinirlerime hakim olamadım.” şeklinde açıklama yaptı.