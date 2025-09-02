Selimiye Cami’nin Restorasyonu Tamamlanıyor

GEÇMİŞE YÖN TUTAN CAMİ

Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere yaptığı açıklama ile Mimar Sinan’ın ustalık eseri olarak bilinen Selimiye Camii’nde geniş kapsamlı bir restorasyon çalışmasının yürütüldüğünü belirtti. Sezer, “Selimiye Camiimizin çevre düzenlemesi dahil olmak üzere, minarelerde yapılan işlemler, alttaki onarım ve restorasyon çalışmalarının tamamı neredeyse bitmiş durumda” ifadelerini kullandı. Vali Sezer, restorasyon ekiplerinin kubbe bölgesinde kalem işi çalışmaları gerçekleştirdiğini aktararak, burada ki işlerin de kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

RESTORASYONDA NELER YAPILDI

Kalem işleri ile ilgili kubbe kısmında eksikliklerin bulunduğunu dile getiren Sezer, bu eksikliklerin giderilmesi için hızlı bir şekilde çalışmalar yapıldığını aktardı. “Orası da bitirildikten sonra camideki inşaat malzemelerini çekmeye başlayarak hazır hale getireceğiz” diyen Sezer, “Artık sona doğru gelindi. 2-3 aylık bir sürede oradaki iskeleler de sökülür” tahmininde bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce Kasım 2021’de restorasyonuna alınan camideki çalışmalar, Bilim Kurulu eşliğinde ilerliyor.

Restorasyonda, caminin en çok yıpranmanın görüldüğü 4 minaresine taş onarımları ve temizlikleri yapılırken, minare külahının altında yer alan orijinal tek turkuaz çini çoğaltılıp 64 çini yerlerine yerleştirildi. Ayrıca, ana kubbe ve avlu kubbelerinde güçlendirme ile enjeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi ve bunların ardından kubbelerin kurşun kaplamaları tamamlandı. İki ana kapı ve üç avlu kapısı aslına uygun bir şekilde restore edildi, yapıdaki cam ve ahşap pencere doğramaları yenilenirken, cami avlusunda kapsamlı bir peyzaj çalışması da yapıldı. Caminin revaklı avlu kubbelerinde kalem işi ve alçı süsleme onarımları tamamlanırken, kubbe bölümündeki çalışmalar devam etmekte. Restorasyon çalışmaları süren cami, ziyaretçilere ve ibadet için açık tutuluyor.