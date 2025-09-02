Selimiye Camisi’nde Restorasyon Tamamlanıyor

GEÇMİŞE YOLCULUK YAPTIRAN CAMİ

Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camii’nde kapsamlı bir restorasyon sürecinin yürütüldüğünü belirtti. “Restorasyon tamamlanmak üzere” ifadesini kullanarak, camide gerçekleştirilen önemli restorasyon çalışmalarını anlattı. Sezer, “Selimiye Camiimizin çevre düzenlemesi dahil olmak üzere, minarelerde yapılan işlemler, alttaki onarım ve restorasyon çalışmalarının tamamı neredeyse bitmiş durumda.” dedi. Valinin verdiği bilgiye göre, restorasyon ekipleri kubbe kısmında kalem işi çalışmalarına odaklanmış durumda. Bu çalışmaların da kısa süre içerisinde tamamlanacağı öngörülüyor. Sezer, konu hakkında ayrıca, “Kalem işleriyle ilgili kubbe kısmında eksikliğimiz var. Kalem işleriyle ilgili eksikliklere ilişkin çalışmalar da hızlı şekilde yapılıyor. Orası da bitirildikten sonra camideki inşaat malzemelerini çekmeye başlayarak hazır hale getireceğiz.” diye ekledi. Sürecin sonlarına gelindiğini belirten Sezer, “2-3 aylık bir sürede oradaki iskeleler de sökülür” tahmininde bulundu ve bekleyen herhangi bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı.

RESTORASYON ÇALIŞMALARININ DETAYLARI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Kasım 2021’de restorasyona alınan Selimiye Camii’ndeki çalışmalar Bilim Kurulu nezaretinde sürdürülüyor. Caminin en fazla yıpranan 4 minaresinde taş onarımları ve temizlik işlemleri gerçekleştirilirken, minare külahının altında yer alan orijinal tek turkuaz çini çoğaltılmış ve toplamda 64 çini yerlerine yerleştirilmiştir. Caminin ana kubbesi ve avlu kubbelerinde güçlendirme ve enjeksiyon çalışmaları yapıldıktan sonra, kubbelerin kurşun kaplamaları tamamlandı. Ana kapı ve 3 avlu kapısı aslına uygun yeniden restore edilirken, yapının cam ve ahşap pencere doğramaları yenilendi. Ekipler ayrıca, cami avlusunda kapsamlı bir peyzaj çalışması gerçekleştirdi. Revaklı avlu kubbelerinde kalem işi ve alçı süsleme onarımları sona erdikten sonra, caminin kubbe bölümündeki çalışmalar halen devam ediyor. Restorasyon süreci devam eden bu değerli cami, ziyarete ve ibadete açık kalmaya devam ediyor.